Налоговые поступления в госбюджет Казахстана выросли сразу на 41% за год

21 Ноября 2022, 12:20

21 Ноября 2022, 12:20

Налоговые поступления в госбюджет Казахстана выросли сразу на 41% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам января-сентября текущего года в государственный бюджет Казахстана поступило 14,8 трлн тенге - на 31,1% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

В аналогичном периоде прошлого года доходы государственного бюджета составили 11,3 трлн тенге, увеличившись на 10,4% за год.

71,9% доходов государственного бюджета составили налоговые поступления: 10,7 трлн тенге — сразу на 41,4% больше, чем годом ранее. В том числе поступления от налога на добавленную стоимость составили 4,2 трлн тенге, от подоходного налога — 3,8 трлн тенге, от налогов на международную торговлю и внешние операции — 1,6 трлн тенге, от социального налога — 741,2 млрд тенге, от налогов на собственность — 351,5 млрд тенге.

Неналоговые поступления выросли на 39,5% за год, до 343,7 млрд тенге. В том числе доходы от государственной собственности составили 140,4 млрд тенге, штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями — 79,4 млрд тенге, поступления от реализации товаров и услуг государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета — 2,5 млрд тенге.

Поступления от продажи основного капитала выросли сразу на 33,8% за год, до 171 млрд тенге. В том числе доходы от продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, составили 145,9 млрд тенге, от продажи земли и нематериальных активов — 23,8 млрд тенге, от продажи товаров из государственного материального резерва — 1,3 млрд тенге.

Поступления трансфертов увеличились на 7,6% за год, до 3,7 трлн тенге.