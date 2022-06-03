3 Июня 2022 15:09

Налоговые поступления в бюджет составили 4,9 трлн тенге с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на освобождение малого бизнеса от уплаты налогов на прибыль, налоговые поступления в бюджет продолжают расти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

За четыре месяца 2022 года в государственный бюджет поступило 4,9 трлн тг. налогов — это почти половина поступлений за весь прошлый год (за январь–декабрь 2021 года показатель составлял 10,7 трлн тг.). К аналогичному периоду годом ранее рост составил весьма значительные 61,6%.

За полный 2021 год, несмотря на пандемию и налоговые каникулы для малого бизнеса, общая сумма поступивших в бюджет налогов превысила показатели 2021-го сразу на 2,1 трлн тг. (плюс 25,3%).

За последнее десятилетие снижение налоговых поступлений наблюдалось в 2015 году, тогда тенге девальвировал после перехода Нацбанка к новой монетарной политике — инфляционному таргетированию, — и в «коронакризисном» 2020-м.

По данным Нацбанка, в апреле этого года месячная инфляция в стране составила 2%. Это существенно выше среднего значения апрельской инфляции за последние 5 лет в 0,6%.

В региональном разрезе более четверти от общей суммы налогов с начала года поступили от налогоплательщиков Алматы. Это ожидаемо: на финцентр приходится 15% активного малого и среднего бизнеса страны.

На втором и третьем местах по объему поступивших налогов оказались Атырауская область и столица. Меньше всего налоговых платежей было зафиксировано в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Налоговые поступления в госбюджет увеличились за счет роста объема налогов на доходы, составивших 43% от общей суммы поступлений, а также внутренних налогов на товары, работы и услуги (в том числе НДС, акцизов и т. д.), которые составили 33% от общей суммы поступивших в бюджет налоговых платежей.

В годовой динамике за январь–апрель 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы почти всех категорий налогов выросли.

Тем временем в Нацфонд за четыре месяца 2022 года поступило 2,1 трлн тг, 78% из которых составили корпоративный подоходный налог и налог на добычу полезных ископаемых. В прошлом году за этот же период в Нацфонд поступило налоговых платежей в разы меньше — всего 386,8 млрд тг.

В текущем году гарантированный и целевой трансферты из Нацфонда в бюджет увеличены до 4,6 трлн тг. В 2021 году объем трансфертов составлял 4,5 трлн тг, а в 2020-м он достигал 4,8 трлн тг.