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Налоговые послабления отечественным компаниям одобрили в Мажилисе

10 Июня 2020 14:15
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Налоговые послабления отечественным компаниям одобрили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основной целью проекта закона является законодательное обеспечение некоторых мер, предусмотренных в комплексном плане по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, во исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева», - сказал на пленарном заседании Мажилиса депутат Сергей Симонов.

По его словам, в рамках законопроекта предлагаются налоговые послабления отечественным компаниям в базовых отраслях для повышения их текущей ликвидности, освобождения средств для восстановления экономического роста после режима ЧП, обновление парка отечественных перевозчиков, поддержки негосударственных СМИ и их сотрудников, а также поправки, направленные на упрощение налогового администрирования в период карантина.

«Также в Налоговом кодексе предусматривается обязанность банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, с 1 января 2021 года предоставлять сведения о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов. Также предлагается проведение дополнительно налоговой амнистии физлиц, по списанию суммы пени, числящихся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года», - заключил депутат.



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Ключевые слова: Правительство РК, Мажилис,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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