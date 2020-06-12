Налоговые нарушения на 344 млрд тенге выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлены налоговые нарушения на сумму 344 млрд. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Постоянно совершенствуется система управления рисками, позволяющая точечно отбирать субъекты для налогового контроля. Эти меры сократили налоговые проверки почти на 30%. При этом, увеличена в 2 раза сумма выявленных нарушений, которая составила 344 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.
Глава Минфина добавил, что на сегодня выработаны новые методы дистанционного контроля.
В целях прозрачности госзакупок проводится подтверждение финансовой устойчивости ее участников, что дополнительно обеспечило более 1 млрд. тенге налогов
Реализуется пилот по выявлению рисковых компаний и ограничению выписки электронных счетов-фактур на ранней стадии, где предотвращено неправомерное отнесение в зачет 30 млрд. тенге НДС по схемам уклонения.
«В результате обеспечен рост поступлений на 36% или 323 млрд. тенге. Также выросла эффективность таможенного СУР на этапе очистки товаров на 18% и таможенных досмотров на 26%, которые позволили выявить более 80 тыс. нарушений таможенного законодательства», - резюмировал глава Минфина.
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