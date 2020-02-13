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Налоговые льготы для стимулирования промышленности планирует ввести МНЭ РК

13 Февраля 2020 18:45
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Налоговые льготы для стимулирования промышленности планирует ввести МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется принять меры по стимулированию промышленности. Об этом сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК Азамат Амрин на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках проекта Закона предусмотрены следующие меры по стимулированию предприятий к увеличению производства: введение инвестиционного налогового кредита; снижение порога по инвестициям в 2 раза для легкой и пищевой промышленности для применения инвестиционных преференций по налогам; освобождение от налога на добавленную стоимость оборотов по реализации производимых товаров между участниками одной специальной экономической зоны; распространение льготного налогообложения для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники; уменьшение на 70% исчисленной суммы НДС на переработку хлопка, производство сахара, кондитерских изделий, дрожжей», – сказал А.Амрин.

По его словам, данные меры позволят предприятиям сохранить часть доходов и направить их на увеличение численности работников, повышение их заработной платы, материально-техническое переоснащение производства, внедрение нового оборудования и технологий.

Как сообщил А. Амрин, предлагается снижение нагрузки для отрасли телекоммуникаций в целях привлечения инвестиций на создание нового вида связи 5G. Развитие искусственного интеллекта и покрытие широкополосным интернетом будет стимулировать автоматизацию производства, тем самым обеспечит рост производительности труда.

Директор департамента также рассказал о мерах, предлагаемых для стимулирования компаний к инвестициям в человеческий капитал. В частности, предлагается относить на вычеты по КПН добровольные пенсионные отчисления работодателя в пользу работника. Также предусмотрено расширение льготы, позволяющей предприятиям относить на вычеты расходы на обучение физического лица, не состоящего с налогоплательщиком в трудовых отношениях, путем упрощения условия об обязательной отработке физического лица у налогоплательщика с трех лет до одного года.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Сенат, Промышленность, Экономика, Налоги,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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