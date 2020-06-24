Налоговую отчетность можно будет представить по одноразовому паролю - законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для исключения налоговых споров предлагается при упрощенном порядке возврата НДС в проверяемый период включать только тот период, за который предъявлено требование о возврате. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя на пленарном заседании Мажилиса поправки в налоговое законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом проводимой цифровизации и модернизации систем пересмотрены действующие процедуры. По государственным услугам предлагается перевод на электронный формат, сокращение сроков их оказания, упрощение процедуры прекращения деятельности лиц, занимающихся частной практикой», - сказал Руслан Даленов.

Министр сообщил, что проектом закона расширяется возможность представления налоговой отчетности, теперь ее можно будет представить через использование одноразового пароля.

«Для исключения налоговых споров предлагается при применении упрощенного порядка возврата НДС в проверяемый период включать только тот период, за который предъявлено требование о возврате. Кроме этого, вносятся поправки уточняющего и редакционного характера», - добавил Руслан Даленов.