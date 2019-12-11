+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -1 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Налоговики Шымкента напомнили о необходимости своевременной уплаты налогов на транспорт

11 Декабря 2019 15:46
Поделиться:
Налоговики Шымкента напомнили о необходимости своевременной уплаты налогов на транспорт

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по городу Шымкенту напоминает, что 31 декабря текущего года истекает срок уплаты налога на транспортные средства на 2019 год и призывает налогоплательщиков, имеющих задолженность, погасить в кратчайшие сроки, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление разъяснительной работы ДГД по г. Шымкентe.

Новости по теме

Почти 13 млрд тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы
Как оплатить налог на машину Какие новшества налогового и таможенного администрирования будут внедрены в Казахстане в 2020 году Кого из бизнесменов не коснется освобождение от уплаты налога на доходы

По сообщению налоговиков, в настоящее время проводятся совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками дорожной полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей.

В рамках проводимых мероприятий принимаются меры по взысканию задолженности с физических лиц путем выявления должников, а также вводится ограничение в использовании автотранспортного средства должника (водворение на штрафстоянку) на основании Постановлений частных судебных исполнителей.


Как отмечается в распространенном сообщении городского ДГД, в настоящее время свыше 30 тысячам лиц направлены налоговые приказы о взыскании задолженности на сумму более 562,0 млн тенге, из которых восемью тысячами лиц оплачено 236,0 млн тенге задолженности, 40 автомобилей должников водворено на штрафстоянку.


Департамент государственных доходов по г. Шымкенту напоминает также, что сведения о суммах налоговой задолженности можно получить на портале КГД МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы». Уплата налога производится по месту жительства. Оплату можно произвести через мобильные приложения банков второго уровня.

Автор: Марат Манаспаев

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Транспорт, Минфин РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив