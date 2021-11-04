Налоговики необоснованно привлекли к ответственности предпринимателей из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факты необоснованного привлечения бизнесменов к административной ответственности были выявлены прокуратурой города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области, по поступившему сигналу предпринимателей прокуратурой областного центра были зафиксированы факты необоснованного привлечения бизнесменов к административной ответственности.

«Как было установлено, налоговый орган при проведении камерального контроля выявил нарушение сроков сдачи декларации субъектами бизнеса. Бизнесменам были направлены уведомления об устранений выявленных нарушений. По этим основаниям предприниматели привлечены к ответственности. Однако, как выяснили прокуроры, уведомления уполномоченного органа были направлены ошибочно», - рассказали в ведомстве.

По итогам в адрес налогового органа принесены протесты, которые удовлетворены. Права предпринимателей восстановлены.