+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Налоговик из Актау оштрафован на 30 млн тенге за коррупцию

6 Августа 2021 17:17
Поделиться:
Налоговик из Актау оштрафован на 30 млн тенге за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау оштрафовали за коррупцию сотрудника управления госдоходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чиновник аэрокосмического комитета осужден за взятку
Дать взятку районному акиму за должность пытались в Кызылординской области Полковника полиции осудили в Атырау за коррупцию Сотрудники акимата наказаны за коррупцию в Таразе

«Актауским городским судом руководитель отдела администрирования косвенных налогов УГД по городу Актау Сагиев А.К. (ст.366 ч.2 УК) осужден к штрафу в размере 30 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

«Сагиев подозревался по факту получение взятки в сумме 2 млн тенге от субъекта малого бизнеса директора ТОО, за снятие наложенных обременений (арестов) банковского счета, указанного ТОО и общее покровительство», - добавил спикер.

Ранее Д. Бигайдаров рассказал, что в Таразе два сотрудника акимата оштрафованы за коррупцию.

Главный специалист аппарата акима г. Тараза Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараза Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи.




Подписывайтесь на наш канал:

#Коррупция   #Суды   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Чиновник аэрокосмического комитета осужден за взятку
Дать взятку районному акиму за должность пытались в Кызылординской области
Полковника полиции осудили в Атырау за коррупцию
Сотрудники акимата наказаны за коррупцию в Таразе
Популярное
1 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
2 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
5 Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
6 Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Читайте также
Женщину осудили за продажу своих новорожденных детей в Алматинской области
Оправдательный приговор в отношении подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки отменен
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии
Вхождение в Ashyq стало проще и доступнее – глава Палаты предпринимателей Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив