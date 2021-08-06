Налоговик из Актау оштрафован на 30 млн тенге за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау оштрафовали за коррупцию сотрудника управления госдоходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актауским городским судом руководитель отдела администрирования косвенных налогов УГД по городу Актау Сагиев А.К. (ст.366 ч.2 УК) осужден к штрафу в размере 30 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

«Сагиев подозревался по факту получение взятки в сумме 2 млн тенге от субъекта малого бизнеса директора ТОО, за снятие наложенных обременений (арестов) банковского счета, указанного ТОО и общее покровительство», - добавил спикер.

Ранее Д. Бигайдаров рассказал, что в Таразе два сотрудника акимата оштрафованы за коррупцию.

Главный специалист аппарата акима г. Тараза Избасаров Ж.К. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу в сумме 2 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; главный специалист аппарата акима г. Тараза Суюнбеков А.А. (ст.190 ч.3 п.2 УК) к штрафу 1,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи.







