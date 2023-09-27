Налоговые поступления от туристской деятельности в Казахстане выросли до 208 млрд тенге
За первое полугодие 2023 года объем налоговых поступлений от туристской деятельности в Казахстане составил около 208 млрд тенге. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство туризма и спорта РК.
Напомним, что по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный уровень налоговых поступлений от туристской деятельности, составивший 389 млрд тенге.
- Налоговые поступления от туристской деятельности значительно превышают допандемийные показатели. Так, в 2019 их году общий объем составил 200,5 млрд тенге. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Растет и объем услуг, оказываемых казахстанскими местами размещения. Так, за первое полугодие 2023 года гостиницы страны обслужили туристов на 98,7 млрд тенге. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.