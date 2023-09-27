Налоговые поступления от туристской деятельности в Казахстане выросли до 208 млрд тенге

За первое полугодие 2023 года объем налоговых поступлений от туристской деятельности в Казахстане составил около 208 млрд тенге. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерство туризма и спорта РК.

Напомним, что по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный уровень налоговых поступлений от туристской деятельности, составивший 389 млрд тенге.