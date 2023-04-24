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Налоговая задолженность ИП и юридических лиц: могут ли арестовать счет?

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Апреля 2023, 05:49
Налоговая задолженность ИП и юридических лиц: могут ли арестовать счет?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Могут ли налоговики за неуплату налоговой задолженности приостановить расходные операции по банковским счетам и кассе? В каких случаях применяются такие меры, рассказали в Комитете госдоходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

Статьей 19 Налогового кодекса предусмотрено, что органы государственных доходов обязаны применять способы обеспечения исполнения налогового обязательства и взыскивать налоговую задолженность налогоплательщика в принудительном порядке.

При этом до начала применения способов обеспечения исполнения не выполненного в срок налогового обязательства налогоплательщику направляется уведомление о погашении налоговой задолженности.

В случае неисполнения вышеуказанного уведомления орган госдоходов производит приостановление расходных операции по банковским счетам и кассе налогоплательщика, отнесенным в соответствии с системой управления рисками к категории:

высокого уровня риска, - по истечении 1 рабочего дня со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности;

среднего уровня риска, - по истечении 10 рабочих дней со дня вручения уведомления о погашении налоговой задолженности

Как отметили Комитете, распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по банковским счетам и кассе (далее - РПРО) плательщика отменяются органом государственных доходов, вынесшим такие распоряжения, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем погашения налоговой задолженности.

Формирование и отправка отзывов РПРО по банковским счетам и кассе производятся в автоматическом режиме в информационной системе «Интегрированная налоговая информационная система Республики Казахстан» с учетом данных лицевых счетов, которые ведутся в информационной системе «Централизованный унифицированный лицевой счет».

Вышеуказанный порядок взыскания налоговой задолженности применяется только в отношении ИП и юридических лиц, подчеркнули в ведомстве.


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