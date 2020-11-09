Налоговая культура казахстанцев с каждым годом повышается

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с каждым годом улучшается тенденция налоговой культуры. Об этом на площадке «ANTIKOR ORTALYǴY» в рамках проекта «Ашық бюджет» рассказал руководитель департамента государственных доходов Кулмуханбет Исаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, мы оказываем 44 услуги. Согласно данным на октябрь месяц оказано свыше 1 млн 522 тысяч государственных услуг. 98% всех услуг приходятся на налоговые услуги, 2 % составляют таможенные услуги», - рассказал Кулмуханбет Исаков.

В ходе открытого онлайн-диалога руководитель департамента государственных доходов отметил, что налоговая культура казахстанцев с каждым годом повышается.

«Основная миссия департамента государственных доходов – обеспечение полноты и своевременности поступления налоговых и других обязательных платежей, социальных платежей, а также качественное оказание государственных услуг во исполнение достижения целей. В целом, тенденция налоговой культуры с каждым годом улучшается. Налоговая культура граждан с каждым годом повышается. Допускающиеся нарушения зачастую происходят из-за незнания, несвоевременного знания тех или иных изменений. Наши налогоплательщики стараются своевременно исполнять свои обязанности», - заключил Кулмуханбет Исаков.