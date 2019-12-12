Налоговая амнистия: более 15 млрд тенге основного долга оплатили предприниматели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 15 млрд тенге основного долга оплатили казахстанские предприниматели в рамках налоговой амнистии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК напоминает, что до конца текущего года в стране проводится налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса, в рамках которой списываются пени и штрафы при условии уплаты суммы основного долга, который имелся по состоянию на 1 октября 2018 года.

На сегодняшний день 43 755 налогоплательщиков воспользовались налоговой амнистией, оплатив недоимку на сумму 15,3 млрд тенге. По ним списаны пени на 5,2 млрд тенге и штрафы на 0,3 млрд тенге.

Отметим, что приказом министра финансов от 6 августа 2019 года № 829 внесены дополнения в Правила ведения лицевых счетов, в соответствии с которыми налоговая амнистия также распространяется на налогоплательщиков, которым по результатам налоговых проверок начислены налоги за налоговые периоды до 1 октября 2018 года, однако по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка отсутствовала в связи с обжалованием уведомления о результатах проверки или не наступлением срока исполнения уведомления о результатах проверки.

Кроме того, налоговая амнистия распространяется также на налогоплательщиков, которые в период после 1 октября 2018 года представили дополнительную налоговую отчетность за налоговые периоды до 1 октября 2018 года.

При этом списание пени, начисленной по дополнительной налоговой отчетности, производится только в случае ее неуплаты в срок до 1 июля 2019 года, тогда как уплаченные в указанный срок пени списанию не подлежат.

С августа текущего года также стартовала налоговая амнистия для физических лиц.

В рамках налоговой амнистии наши сограждане могут уплатить сумму основного долга по налоговым обязательствам за прошлые года, и им будут списаны начисленные пени.

По разным причинам отдельные физические лица имеют значительные суммы долгов, к примеру, по налогу на транспортные средства или индивидуальному подоходному налогу, начисленному в связи с продажей недвижимости. При этом ситуация усугубляется тем, что в соответствии с Налоговым кодексом за каждый день просрочки начисляется пеня.

При этом в рамках налоговой амнистии начисленные пени автоматически списываются органами государственных доходов.

На текущий момент списаны пени более 549 тыс. граждан на сумму 2,3 млрд тенге, которые уплатили свою недоимку на сумму 12,6 млрд тенге.