Налогов на денежные переводы не будет – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов прокомментировал инициативу по проверкам денежных переводов посредством банковских приложений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Безусловно, Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что Минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», - заверил Алихан Смаилов.

По его словам, совместно с банками будет проводиться работа над развитием удобной и современной инфраструктуры по осуществлению безналичных платежей.

«Что касается предпринимательской деятельности, то она должна быть прозрачной. В частности, предприниматели в соответствии с законодательством обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года - использовать онлайн контрольно-кассовые машины. Использование Kaspi в предпринимательских целях не освобождает предпринимателей от данных обязательств. Наличие чека важно для защиты прав потребителей», - подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что министерством финансов прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе.

«К примеру, через объединение онлайн контрольно-кассовых машин и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилот совместно с Kaspi банком будет проведен в следующем году. Более того, хочу отметить, что в соответствии с поручением Главы государства с 1 января 2020 года микро,- и малый бизнес, применяющий специальные налоговые режимы, например, патент или упрощенная декларация, будет освобожден от уплаты налогов и проверок на 3 года. Населению в этой связи нет оснований для беспокойства», - заключил зампремьера.