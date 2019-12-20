Налогоплательщики узнают предстоящие платежи с помощью sms и push-уведомлений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов МФ РК в рамках проекта «Реформирование налогового администрирования» разработана подсистема «Местные налоги» информационной системы «Интегрированная база данных». Об этом передает МИА «Казинформ».

«В мобильном приложении банков второго уровня был реализован сервис предстоящих платежей. Теперь все пользователи мобильного приложения данных банков смогут увидеть суммы исчисленных налоговым органом предстоящих платежей по налогу на транспортные средства за 2019 год и сразу же произвести оплату через данное приложение. Информация по предстоящим платежам по налогу на транспортные средства пользователям приложений направляется в виде sms и push-уведомлений. В sms и push-уведомлениях отображена информация об исчисленной сумме налога на транспортные средства за 2019 год, которую необходимо оплатить до 31 декабря текущего года», - говорится в сообщении комитета.

При этом сумма исчисленного налога на транспортные средства в сервисе предстоящих платежей мобильных приложений банков отображается с учетом имеющейся оплаты (переплаты) на лицевом счете.

Сумма предстоящих платежей по налогу на транспортные средства в sms и push-уведомлениях не являются налоговой задолженностью, в связи с чем данная сумма не отображается на сервисе «Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов» портала Комитета государственных доходов МФ РК.

Отмечается, что при расчете предстоящих платежей по налогу на транспорт были использованы сведения Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК (КАП МВД). Информация о предстоящих платежах по поставленным на регистрационный учет в декабре этого года транспортным средствам, обновляется по мере представления сведений КАП МВД.

Налог на транспорт исчисляется за фактический период владения, начиная с 1 числа месяца, в котором приобретено право собственности до конца налогового периода, то есть до конца текущего года либо до 1 числа месяца, в котором передано право собственности. При этом в случае передачи права собственности на транспортное средство (продажи) в течение налогового периода сумма, подлежащая уплате за фактический период владения, должна быть внесена в бюджет до снятия с регистрационного учета транспортного средства.

В рамках проведения налоговой амнистии для физических лиц, в случае наличия налоговой задолженности физические лица имеют право на списание начисленной пени, при условии погашения основной суммы долга до конца текущего года. Акция не распространяется на задолженность по налогу на имущество и земельному налогу за 2018 год.

Уплатить налоги физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах, либо с помощью электронных сервисов на сайте КГД МФ РК.

Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра – 1414. Налоговую задолженность можно проверить на официальном сайте Комитета государственных доходов в разделе «Сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности». Налогоплательщику лишь необходимо ввести свои ИИН. После чего он получит доступ к данным своей налоговой задолженности.