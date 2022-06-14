14 Июня 2022 13:06

Налогоплательщикам в новых областях не нужно менять регистрацию – Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Налогоплательщикам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Поскольку в информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).

После вступления в силу изменений в приказ МФ РК № 159 от 12 февраля 2018 года «Об утверждении кодов органов государственных доходов Республики Казахстан» на интернет портале будут опубликованы обновленные коды органов государственных доходов. Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.