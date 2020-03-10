Налоги на имущество и землю физических лиц хотят объединить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Налоги на имущество и землю физических лиц хотят объединить в РК. Об этом заявил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налоги на имущество и землю физических лиц предлагается объединить в один налог без изменения элементов налога. То есть 2 налога будут уплачиваться единым платежом. Это позволит сократить издержки по заполнению квитанций и уплате банковских комиссий», - сказал Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе.

Также, по его словам, предлагается отменить земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

«Это связано с незначительной суммой налога, сложностью расчета и значительными затратами на администрирование. В целях удобства для населения, предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт. Сейчас налог уплачивается в тот же год до конца года. Предлагается уплата до 1 апреля следующего года», - отметил вице-министр.

«Еще одно изменение для физических лиц – это предложение по исключению налогообложения бонусов, начисленных за осуществленные покупки. При исчислении ИПН по договорам гражданского-правового характера вычет суммы обязательных пенсионных взносов не предусмотрен. Предлагается уточнение порядка применения вычета и устранение двойного налогообложения», - заключил М. Такиев.