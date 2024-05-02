Налоги на 17,7 млрд тенге доначислили в рамках противодействия оттоку капитала в РК

В результате мер налогового контроля в рамках противодействия оттоку капитала из страны, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан дополнительно начислены налоги на сумму 17,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Анализ данных, получаемых от Национального банка Республики Казахстан по международному налогообложению, привел к доначислению налогов на сумму 14,7 млрд тенге.

В рамках Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Common Reporting Standard), взыскано из бюджета 3 млрд тенге с 578 физических лиц.

Для усиления мер по противодействию оттоку капитала, Комитетом государственных доходов проводится соответствующая работа в рамках международного сотрудничества. Казахстан также участвует в проекте BEPS ОЭСР и G20 по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли.

В 2020 году Казахстан ратифицировал Многостороннюю конвенцию, направленную на обеспечение налогообложения прибыли в том государстве, где фактически осуществляется предпринимательская деятельность, и препятствие искусственному перемещению прибыли в низконалоговые юрисдикции.

Подписано Соглашение с Правительством США о совершенствовании международной налоговой дисциплины (FATCA) по обмену данными по финансовым счетам резидентов Казахстана начиная с 2014 года.

Приняты поправки в Налоговый кодекс и трансфертное законодательство, направленные на пресечение незаконного вывоза наличных денег и золотых слитков. Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан с 1 января 2024 года также наделен функцией валютного контроля.