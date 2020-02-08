Налоги-2020: актюбинским предпринимателям рассказали об освобождении от уплаты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе ежегодной бесплатной конференции «О налогах простым языком: Налоги-2020» с участием известного эксперта налогообложения Дмитрия Казанцева актюбинским предпринимателям рассказали об изменениях в законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на палату «Атамекен».

Дмитрий Казанцев рассказал о самых важных вопросах налогообложения, налоговых каникулах, моратории на проверки бизнеса, трудовых взаимоотношениях и многом другом.

«Кто не будет платить налоги все три года? Первая категория – ИП на патенте. Они платили 1% от предполагаемого дохода, теперь они его оплачивать не будут, будут платить только пенсионные, социальные отчисления и ОСМС. Вторая категория - это ИП и ТОО, которые работают на упрощенном режиме. Их освобождают не просто от подоходного налога, но и от всех 3%, то есть так же вы платите налоги за работников и ИП сам за себя. Третья категория – это фиксированный вычет. Этот режим появился пару лет назад, он относится к специальным режимам. На вычет можно брать только основные три пункта – это зарплата, затраты на служебные командировки и на приобретение товаров. Помимо этих трех затрат вы можете еще 30% брать на вычет без каких-либо документов. От оставшейся суммы ИП платят 10%, ТОО - 20%. Теперь это оплачивать не придется, только социальные платежи. И четвертая категория – крестьянские и фермерские хозяйства, использующие специальный режим для производства сельхозпродукции», - сказал Дмитрий Казанцев.

Дмитрий Казанцев рассказал, как правильно произвести расчет компенсации за кассовый аппарат, как составить заявление на возврат денежных средств, а также заявление работника на применение вычетов с 2020 года. Большой интерес участников вызвали новые требования к фискальному чеку, им рассказали, какова максимальная сумма чека на кассовом аппарате, о фискальном чеке при безналичном расчете.

Живой интерес участников конференции вызвали темы взаимного обмена информацией о товарах, ввозимых из Китая; сумма денег, которую можно провезти через таможню ЕАЭС; нормы ввоза заказных посылок с 2020 года; отчеты физических лиц имеющих недвижимость, счета, карточки и прочие активы за пределами Казахстана; борьба с теневой экономикой.

В семинаре приняли участие свыше 1000 человек – предпринимателей, бухгалтеров и всех желающих повысить свою компетенцию в вопросах налогообложения.