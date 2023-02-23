Налог на землю платили по завышенному тарифу хозсубъекты в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае местные хозсубъекты платили налог на землю по завышенному тарифу. Факт выявлили в ходе проведенного Антикоррупционной службой анализа в сфере распределения земель под бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ установил, что городской акимат необоснованно включил сельхозтоваропроизводителей в список налогоплательщиков по оплате земельного налога, хотя фактически на хозсубъекты распространяется специальный налоговый режим. Вследствие этого налог на 1 га земли с 48,25 тенге вырос до 62 700 тенге»,- прокомментировали в департаменте агентства.

По инициативе местного Антикора совместно с акиматом Костаная проведена сверка в налоговых органах.

«В результате это позволило исключить 13 сельхозтоваропроизводителей из этих списков, поскольку они используют специальный налоговый режим в порядке статьи 705 Налогового кодекса Республики Казахстан и оплачивают единый земельный налог»,- пояснили в ведомстве.