Налог на выезд из страны для туристов введен в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - С 7 января 2019 года Япония начала взимать налог на выезд в размере 1000 иен (9 долларов США) с каждого путешественника, выезжающего из страны, в целях финансирования мер по привлечению большего количества иностранных гостей накануне Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и после них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo news.

Новый налог, который применяется как к воздушным, так и к морским перевозкам, будет привязан к тарифам на перевозку пассажиров. От налога освобождаются дети в возрасте до 2 лет и транзитные пассажиры, покидающие Японию в течение 24 часов после прибытия.

Налоговый доход будет направляться в основном на три цели - повышение качества туристических услуг, облегчение доступа к информации о туристических достопримечательностях страны и повышение уровня удовлетворенности посетителей за счет продвижения туристических ресурсов.

По оценкам правительства, в 2019 финансовом году доход от налога на выезд достигнет 50 млрд иен. Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Кроме того, в воздушных и морских портах страны будут установлены системы распознавания лиц.

По данным японского агентства по туризму, в последние годы в Стране восходящего солнца наблюдается рост ежегодного количества въездных туристов, впервые превысившего отметку в 30 млн человек. Согласно данным правительства, основной турпоток прибывает из Китая, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Стремясь довести число иностранных гостей к 2020 году до 40 млн, правительство планирует использовать налоговые поступления для привлечения туристов из Европы.