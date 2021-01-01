Налог на транспорт в РК за 2020 год не будет повышен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Размер налога на транспорт за 2020 год не будет повышен. Налогоплательщик должен исполнить налоговые обязательства за 2020 год до 1 апреля 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Комитета госдоходов Минфина РК в Instagram.

«При расчете суммы налога на транспорт будет применяться размер месячного расчетного показателя, действовавшего на 1 января 2020 года. Размер МРП в указанную дату составлял 2 651 тенге. Налог будет рассчитываться именно от этого показателя.

При уплате налога на транспорт за 2021 год до 1 апреля 2022 года также будет применяться МРП, действовавший на момент 1 января 2021 года. Соответственно, налог на транспорт за 2020 год не будет повышен», - отмечают в КГД Минфина РК.