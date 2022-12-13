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Налог на транспорт: почти 273 млн тенге задолжали атырауские автомобилисты

13 Декабря 2022, 14:42
Налог на транспорт: почти 273 млн тенге задолжали атырауские автомобилисты

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Почти 273 млн тенге долгов по налогу на транспорт накопили атырауские автомобилисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для взыскания налоговой задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства управление государственных доходов по городу Атырау проводит рейд. Участие в нем принимают сотрудники управления полиции города Атырау и региональной палатой частных судебных исполнителей.

«В ходе рейдового мероприятия выявлен автомобиль Toyota HILUX с налоговой задолженностью 1 530 425 тенге. Транспортное средство отправлено на штрафную стоянку. Всего уже выявлено более 50 должников. В бюджет доначислено 1,5 млн тенге», - сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Атырауской области.

Всего в Атырауской области насчитывается 5265 должников по налогу на транспорт на общую сумму задолженности 272, 9 млн тенге.


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