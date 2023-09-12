Налог на транспорт могут упразднить в Казахстане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В этом году цены на ГСМ выросли в 2 раза, соответственно увеличились расходы автовладельцев. В связи с этим необходима мера поддержки водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на проект, опубликованный Министерством национальной экономики.

«При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортных средств. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом «эконом» класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения», - говорится в рекомендации Министерства национальной экономики в консультативном документе нового Налогового кодекса.

В связи с этим предлагается упразднение налога на данные транспортные средства с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя.

Данные меры планируется учесть при принятии нового Налогового кодекса в октябре 2024 года.