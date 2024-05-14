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    14:10, 14 Май 2024 | GMT +6

    Налог на собак в Казахстане вводиться не будет

    собаки
    Фото: pixabay.com

    В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о введении в Казахстане налога за владение собаками. В Министерстве национальной экономики РК ответили, будут ли вводить налог на животных в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По тематическим чатам владельцев животных распространяется информация о том, что в статью 189 «Виды налогов, платежей в бюджет» предлагают включить «налог за владение собаками» со ставкой в 2,5 МРП (9 230 тенге) для пород, требующих особой ответственности, и 1 МРП (3 692) для остальных животных.

    – Министерство национальной экономики РК в связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информации о введении в Казахстане налога за владение собаками сообщает, что в рамках проводимой работы над разработкой нового Налогового кодекса такая норма не рассматривается, – сообщается в Telegram-канале министерства. 

    Теги:
    Миннацэкономики Животные Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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