Налог на собак в Казахстане вводиться не будет
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о введении в Казахстане налога за владение собаками. В Министерстве национальной экономики РК ответили, будут ли вводить налог на животных в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По тематическим чатам владельцев животных распространяется информация о том, что в статью 189 «Виды налогов, платежей в бюджет» предлагают включить «налог за владение собаками» со ставкой в 2,5 МРП (9 230 тенге) для пород, требующих особой ответственности, и 1 МРП (3 692) для остальных животных.
– Министерство национальной экономики РК в связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информации о введении в Казахстане налога за владение собаками сообщает, что в рамках проводимой работы над разработкой нового Налогового кодекса такая норма не рассматривается, – сообщается в Telegram-канале министерства.