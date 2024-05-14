Налог на собак в Казахстане вводиться не будет

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о введении в Казахстане налога за владение собаками. В Министерстве национальной экономики РК ответили, будут ли вводить налог на животных в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По тематическим чатам владельцев животных распространяется информация о том, что в статью 189 «Виды налогов, платежей в бюджет» предлагают включить «налог за владение собаками» со ставкой в 2,5 МРП (9 230 тенге) для пород, требующих особой ответственности, и 1 МРП (3 692) для остальных животных.