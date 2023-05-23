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Налог на скот предлагают ввести в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
23 Мая 2023, 20:43
Налог на скот предлагают ввести в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести налог на сельскохозяйственных животных. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Жогорку Кенеша КР.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс КР, предусматривается оплата налога на сельскохозяйственных животных (лошади, коровы, овцы, козы), один раз в год: овцы и козы – 100 сом (свыше 500 тенге), крупнорогатый скот – 250 сом (1270 тенге), лошади – 250 сом (1270 тенге).

Изменения коснутся владельцев домашнего скота, которые содержат в частной собственности более 40 голов овец и коз, 3 коров и 2 лошадей. Уплачивающие налог на сельскохозяйственных животных лица будут освобождены от оплаты сбора за пользование пастбищами.

Все средства будут поступать в местный бюджет органов местного самоуправления и направлены на решение вопросов местного значения, в том числе на обеспечение ветеринарных врачей, вакцинацию скота, улучшение пастбищной инфраструктуры.


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