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Налог на сбор ягод и грибов подверг критике депутат

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Мая 2023, 14:54
Налог на сбор ягод и грибов подверг критике депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов раскритиковал введение налога на сбор ягод и грибов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние налогового администрирования плачевное. Наблюдается не очень системное, а порой даже хаотичное реагирование на несвоевременные поступления в бюджет налоговых сборов и платежей. Мы видим, что налоговое администрирование нацелено на карательное реагирование по формальным нарушениям с целью достижения обозначенных планов, упуская из виду реальные инструменты для пополнения бюджета с очень важным социальным значением и позитивными результатами, в том числе и для здоровья населения», - сказал Магеррам Магеррамов в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

В качестве примера он привел налог на сбор ягод и грибов.

«Как будто, в стране все важные дела и задачи выполнены, остались только грибы и ягоды. Сборы ягод и грибов - это всегда сезонно и, как правило, этим занимается возрастное население, это бабушки и дедушки, вместе с ними – внуки. И с кого вы будете собираетесь взымать налоги, с них что ли? Их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, при том, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется», - подчеркнул депутат.

Кроме того, отметил мажилисмен, это новшество имеет высокие коррупционные риски и социальную напряженность. Он заявил, что Правительство не умеет разбирать проблематику и, соответственно, принимает меры, которые не дают эффективную отдачу.

По его мнению, Правительству следует повышать налоги, на вредные для здоровья продукты, а не на полезные, как ягоды.

«Поэтому мы предлагаем рассмотреть вопрос применения налога на вредные продукты, а семьям с низким уровнем дохода предоставлять ваучеры, на которые они будут приобретать полезные продукты. Надо внедрять не «безумные», а разумные налоги, с пользой для страны и людей», - добавил депутат.


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