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Налог на роскошь могут включить в новый кодекс - Ерулан Жамаубаев

2 Марта 2023, 12:08
Налог на роскошь могут включить в новый кодекс - Ерулан Жамаубаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос включения в новый Налоговый кодекс налога на роскошь сейчас активно обсуждается. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поводу налога на роскошь – да, мы обсуждаем, скорее всего, этот вопрос будет включен в новый проект Налогового кодекса», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По его словам, сейчас идет обсуждение этого вопроса в рабочих группах. Они ведутся в открытом режиме, в этот процесс включены предприниматели из НПП «Атамекен», депутаты Парламента и представители госорганов.

Глава Минфина также сообщил, что пока не определена шкала, по которой будет исчисляться роскошь.

«Пока не определена, идет рабочее обсуждение», - добавил Ерулан Жамаубаев.


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