Налог на малотоннажные грузовики снижается на 30-50%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Налог на малотоннажные грузовики снижается на 30-50%. Об этом сообщила заместитель руководителя управления «Контакт-центр» Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Айнур Сартаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внесены изменения по ставкам налога на транспорт по грузовым малотоннажным автомобилям, в том числе и «Газелям». Ранее владельцы грузовых газелей оплачивали налог, как легковые автомобили, то есть в зависимости от объема двигателя. В Налоговый кодекс внесены дополнения, в соответствии с которыми по грузовым автомобилям, таким как «Газели», сумма налога зависит от грузоподъемности. Данное изменение позволило снизить сумму налога в среднем на 30-50%. Так, к примеру, для владельцев грузовых фургонов с объемом двигателя от 2 500 до 3 000 куб. см и грузоподъемностью до 1,5 тонны сумма налога снизится в среднем с 26-30 тыс. тенге до 14,6 тыс. тенге в 2021 году. Данное изменение введено в действие с 1 января 2021 года. Поэтому налог на транспортные средства за 2021 год по таким автомобилям будет рассчитываться по сниженной ставке», – сказала А.Сартаева.

По ее словам, от граждан поступают вопросы относительно применения новых сниженных налоговых ставок грузовых фургонов при исчислении налога для автомобилей-пикапов. Согласно подпункту 1) пункту 4 статьи 492 Налогового кодекса, к легковым автомобилям относятся также моторные транспортные средства на шасси легкового автомобиля с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой (автомобили-пикапы). Соответственно, по автомобилям-пикапам налог на транспортные средства исчисляется по ставкам легковых автомобилей, то есть по объему двигателя (куб. см) авто.

Также А. Сартаева пояснила, что физические лица должны самостоятельно исчислять и платить налог на транспортные средства. Для этого можно воспользоваться электронным сервисом «Калькулятор», реализованном в мобильном приложении «e-Salyq Azamat» и на портале www.kgd.gov.kz. Можно заполнить сведения об автотранспорте и получить исчисленную сумму налога на транспорт. Граждане, имеющие автотранспортные средства, транспортный налог за 2021 год должны оплатить не позднее 1 апреля 2022 года. Со 2 апреля будет начисляться пеня за каждый день просрочки. Если все-таки не получилось своевременно уплатить сумму налога, размер пени можно также рассчитать в «Калькуляторе». Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства.