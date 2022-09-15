Налог на имущество за 2021 год не уплатили 1,8 млн казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год. Несмотря на то, что до окончания сроков уплаты налога осталось всего полмесяца, еще 37,5 % собственников не исполнили налоговое обязательство. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с налоговым законодательством уведомления по предстоящим суммам налога были направлены собственникам в июле текущего года. Кроме того, пользователям мобильного приложения АО «Каспи банк» уведомления направлены повторно в виде PUSH-уведомлений.

Вместе с тем, на сегодняшний день порядка 1,8 млн. собственников (или 37,5%) не уплатили налог на имущество на сумму 7,1 млрд. тенге за 2021 год. В связи с чем, Комитет государственных доходов напоминает, что со 2 октября 2022 года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц. По суммам задолженности более 1 МРП через тридцать рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям», - сообщили в ведомстве.

При этом, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд.

«Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем произвести своевременную уплату налога на имущество. Уплатить налог можно через мобильные приложения «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня, портал «Электронное правительство», наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах», - пояснили в комитете.