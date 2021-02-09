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Налог на имущество и землю объединят в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Февраля 2021, 10:36
Налог на имущество и землю объединят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Процесс уплаты налогов планируют упростить в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства мы планируем внедрить горизонтальный мониторинг для крупных налогоплательщиков и начать с квазигосударственного сектора. Горизонтальный мониторинг является эффективной моделью налогового администрирования, который позволяет налогоплательщикам сократить затраты и минимизировать риски в рамках налогового контроля», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, это позволит существенно сократить издержки по сопровождению налогового контроля, сэкономить на пенях и штрафах.

«На прошедшем расширенном заседании Правительства Главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. В этом направлении мы принимаем следующие меры. С текущего года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом», - сообщил министр.

При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен.

«Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение «Е-SalyqAzamat». Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн-пополнение и автозачеты в течение двух минут, управлять переплатой, и др. Для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение «E-SalyqBusiness», - перечислил глава Минфина.

Кроме того, предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, а также исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных.

«Данные приложения автоматически формируют отчетность, которую налогоплательщик может подтвердить или откорректировать», - заключил Е. Жамаубаев.


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