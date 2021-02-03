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    13:03, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Налог на добавленную стоимость на казахстанские товары снизился на 11%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Налог на добавленную стоимость на отечественные товары снизился на 11%. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Марата Султангазиева, поступления по КПН предприятий увеличились на 3,5%, налог на добавленную стоимость от Евразийского экономического союза увеличился на 2%, а налоги с фонда оплаты труда выросли на 5,3%.

    Кроме того, председатель КГД сообщил, что таможенные пошлины стран Евразийского экономического союза снизились на 5,8%, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты - на 51%, налог на добавленную стоимость из третьих стран - на 3,7%.

    По секторам экономики, поступления от горнодобывающей промышленности снизились на 43% из-за снижения цен на нефть и металлы.

    При этом поступления в транспортном секторе увеличилась на 10%, в обрабатывающей промышленности на 9%, в строительстве на 2% и в торговле на 1,4%.


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