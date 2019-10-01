Налог на давно проданную машину начислили жительнице Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пожилая женщина получила уведомление об оплате налога за проданный много лет назад автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 72-летней Раисе Вагнер начислили транспортный налог в размере 26 тысяч тенге. Вот только машину женщина продала еще в начале 2000-х годов.

«Горожанка обратилась в департамент полиции, ей помог разобраться с ситуацией инспектор процессингового центра Виктор Никулин. Оказалось, что действительно машина снята с учета. Но в базу данных сведения о снятии не поступили по техническим причинам. Произвели корректировку», - рассказали в пресс-службе.

В процессинговый центр ежедневно поступает свыше 30 обращений граждан о предоставлении сведений о зарегистрированных транспортных средствах и снятых с учета.

«Благодаря базе данных «Auto Search» можно в короткое время установить всю историю транспортного средства. Эти сведения могут своевременно прояснить ситуации с оплатой налога на транспорт. Нередко к нам обращаются граждане, к которым приходят налоговые начисления на машины, которые давно ими были уже проданы. Бывает такое, что новые владельцы своевременно не сняли с учета либо машина была продана по доверенности», - сказал инспектор центра В.Никулин.

Всего с начала года полицейские области оказали более 40 тысяч государственных услуг, связанных с регистрацией и снятием с учета транспортных средств.