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Налог для богатых москвичей предлагают увеличить в Госдуме

Редактор:  
Зифа Хабирова
29 Июня 2023, 11:27
Налог для богатых москвичей предлагают увеличить в Госдуме Фото: РИА Новости / Мария Девахина

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо, в котором предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для людей, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

«Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн рублей, то есть больше 2 млн в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — цитирует РИА Новости текст письма.

По его словам, было бы лукавством не признавать, что изменения в основном затронут богатых жителей Москвы.

Он отметил, что инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе при помощи «налога на богатство».


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