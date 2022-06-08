8 Июня 2022 13:31

Наличие условий для людей с инвалидностью на объектах культуры проверили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга члены комиссии проверили доступность объектов культуры для людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверка началась с площадки театра «Almaty Theatre», где было установлено, что внутри и снаружи нового объекта не создана тактильная навигация для инвалидов.

«Театр красивый и хорошо построен, есть парковка. Тем не менее, для слабовидящих людей тактильная навигация от парковки до театра не предусмотрена», - сказал член общественного совета, председатель мониторинговой комиссии Богдан Джепка.

Члены комиссии побывали в кинотеатре «Арман». Выяснилось, что и здесь есть проблема с тактильной навигацией, мест для людей с инвалидностью внутри кинотеатра нет.

«Это проблема, которая существует во многих кинотеатрах. Я часто посещаю сети кинотеатров в торговых центрах. Там созданы комфортные условия для таких как мы, людей в колясках», - подчеркнул Богдан Джепка.

Кроме того, члены мониторинговой комиссии установили, что перед Дворцом Республики отсутствуют знаки, указывающие маршруты въезда во Дворец для людей в инвалидных колясках.

В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева пандусы оказались нестандартными.

Установлено, что в Казахском Национальном театре оперы и балета имени Абая отсутствует тактильная навигация, не работает подъемник для инвалидных колясок.

Председатель комиссии по благосостоянию общественного совета города Алматы Жанат Касымжанова отметила, что сегодняшний мониторинг был проведен вновь созданными членами общественного совета.

«Наш состав избран недавно. Мы еще будем проверять доступность объектов культуры в городе для людей с ограниченными возможностями. Они должны быть полноправными членами нашего общества», - сказала она.

Член общественного совета, председатель мониторинговой комиссии Богдан Джепка сообщил, что в мониторинговой комиссии имеется акт проверки, в котором фиксируются все выявленные недостатки, после чего предложения по устранению этих недостатков будут подготовлены и направлены в городской акимат.