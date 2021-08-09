Наличие теплых туалетов, медобслуживания и горячего питания проверили в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области провели мониторинг в школах на предмет наличия в них теплых туалетов с локальными очистными сооружениями, систем видеонаблюдения и соответствия другим стандартам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по обеспечению качества в сфере образования, проверки прошли в 462 государственных школах.

Медицинское обслуживание есть в 453-х организациях. Из них 323 – с дошкольным мини-центром или пришкольным интернатом, в 130 организациях медицинское обслуживание осуществляется по договору с медучреждением. В некоторых школах медиков не было. Причина - отсутствие медкабинетов и нехватка медицинских кадров.

В малокомплектных сельских начальных и основных школах есть проблемы с организацией горячего питания. Предприниматели не заинтересованы в предоставлении этих услуг.

Ранее районный санитарный врач с большим опытом работы Владимир Степовой отмечал, что необходимо изменить подходы к нормативным документам. И как раз приводил в пример организацию работы школьных столовых. Часто именно это становится причиной нежелания предпринимателя оказывать услуги по организации горячего питания в сельских школах.

«В 73-х организациях образования основное учебное здание расположено в приспособленном помещении. Имеется потребность в материально-техническом оснащении школ, наличии учебных предметных кабинетов в соответствии с ГОСО. Во всех школах области имеются компьютеры, подключенные к Интернету. Однако в отдельных школах области скорость подключения очень низкая, что затрудняет работу в сети. 100% школ обеспечены камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения, но большинство из них не соответствуют утвержденным техническим требованиям», - проинформировали в департаменте.

Санитарные узлы имеются во всех школах. В некоторых есть проблемы с обеспечением водой, отсутствуют кабинки, нет разделения по половому признаку.

«В 17-ти школах области запланированный на 2021 год капитальный ремонт начат намного позже обозначенных сроков. Существует риск незавершения ремонтных работ к началу нового учебного года. Информационная справка по итогам комплексного мониторинга направлена в местные исполнительные органы», - добавили в департаменте.



