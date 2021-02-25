Наличие масок у пассажиров автобусов проверяют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В автобусах Алматы проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению пассажирами масочного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками Управления городской мобильности города Алматы совместно с мобильной группой.

В ходе рейдовых мероприятий с 27 августа 2020 года были объявлены пассажирам более 15 000 предупреждений и 68 штрафных санкций.

Также во всех автобусах города были размещены плакаты с призывом о соблюдении масочного режима в общественном транспорте и наклейки «Без масок вход запрещен».

На ежедневной основе сотрудниками транспортного холдинга в количестве 100 человек, осуществляются рейдовые мероприятия на соблюдение пассажирами и водителями автобусов масочного режима в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что дополнительные камеры наблюдения за масочным режимом появятся в общественном транспорте Алматы.