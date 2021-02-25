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    17:10, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Наличие масок у пассажиров автобусов проверяют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В автобусах Алматы проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению пассажирами масочного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рейдовые мероприятия проводятся сотрудниками Управления городской мобильности города Алматы совместно с мобильной группой.

    В ходе рейдовых мероприятий с 27 августа 2020 года были объявлены пассажирам более 15 000 предупреждений и 68 штрафных санкций.

    Также во всех автобусах города были размещены плакаты с призывом о соблюдении масочного режима в общественном транспорте и наклейки «Без масок вход запрещен».

    На ежедневной основе сотрудниками транспортного холдинга в количестве 100 человек, осуществляются рейдовые мероприятия на соблюдение пассажирами и водителями автобусов масочного режима в общественном транспорте.

    Ранее сообщалось, что дополнительные камеры наблюдения за масочным режимом появятся в общественном транспорте Алматы.


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