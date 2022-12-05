Наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации - глава Минтруда

5 Декабря 2022, 13:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработан проект закона «О профессиональных квалификациях», который свяжет систему образования с требованиями работодателей. Согласно документу работники при трудоустройстве будут подтверждать свои навыки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила министр, в Казахстане планируется повышение навыков рабочей силы.

«Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации. Поэтому при приеме на работу большая часть работодателей выдвигают требование о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи. В связи с этим разработан проект закона «О профессиональных квалификациях», который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие Национальной системы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами», - сказала Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе.

Министр добавила, что будет внедрена система сертификации. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике. При этом получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

Также министр сообщила о работе формирования цифровых центров занятости.

«На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через Электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей», - резюмировала Т. Дуйсенова.