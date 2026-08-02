945 квартир, больница на 300 коек и Президентская библиотека: что строят в Кызылординской области

Первый заместитель Премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область, где ознакомился с ходом строительства социальных и инфраструктурных объектов, возводимых по поручению Президента, передает агентство Kazinform.

За последние годы в регионе построены учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, которые уже служат на благо жителей.

На заседании Национального курултая, состоявшемся в начале года, Глава государства отметил:

— По моему поручению в Кызылорде начато строительство многопрофильной больницы на 300 коек. В скором времени будут возведены поликлиника на 500 мест и перинатальный центр на 200 мест. Эти масштабные проекты находятся под постоянным контролем Правительства.

Фото: Правительство РК

На территории Президентского парка делегация ознакомилась с ходом строительства жилого комплекса из пятнадцати девятиэтажных домов. Проект стоимостью 22 млрд теңге финансируется из республиканского бюджета. В комплексе предусмотрено 945 квартир, которые скоро будут сданы в эксплуатацию.

Особое внимание было уделено Ботаническому саду, созданному при поддержке Президента. Здесь высажено более 3,3 тыс. экземпляров 92 видов экзотических и тропических растений, привезенных из Китая, Японии, Южной Африки, Австралии, Мадагаскара, стран Южной и Центральной Америки. Комплекс оснащен современными инженерными системами автоматического управления микроклиматом и поливом.

Фото: Правительство РК

На этой же территории возводятся третья в стране Президентская библиотека и новый драматический театр. Их строительство началось в апреле. На строительство библиотеки инвесторами выделено 20 млрд теңге: в здании разместятся современные читальные и конференц-залы, архив, типография, медиалаборатория, студия подкастов. В фонде будет возможность хранить более млн книг. Театр рассчитан на 520 мест, будет оснащен репетиционными залами, студиями, административными кабинетами и современным сценическим оборудованием.

Фото: Правительство РК

Вдоль берега Сырдарьи ведется строительство защитной дамбы: устанавливаются специальные опорные конструкции, прокладываются пешеходная и велосипедная дорожки. Работы выполнены наполовину.

Кроме того, на площадке многофункционального спорткомплекса «Кызылорда Арена» активно ведутся отделочные работы, монтаж конструкций, инженерных сетей и витражей. В комплексе предусмотрены 50-метровый бассейн, универсальный зал на 2,5 тыс. мест и конференц-зал на 300 мест. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в текущем году.

Фото: Правительство РК

В ходе поездки также были представлены новые инвестиционные проекты: строительство жилого комплекса на левобережье, производство вентиляционного и климатического оборудования, санитарно-технических изделий, выпуск томатной пасты и овощных пюре, добыча сжиженного природного газа, строительство двух горно-обогатительных заводов по переработке свинца и цинка, а также многофункционального торгово-развлекательного центра.

Фото: Правительство РК

Также в поселке Титове строится городская поликлиника № 5 на 400 посещений в смену, стоимостью 9,7 млрд теңге. На левобережье возводится еще одна поликлиника на 500 мест, стоимостью 14,78 млрд теңге. В ней будут амбулаторные и диагностические отделения, дневной стационар на 50 коек, учебные кабинеты и конференц-зал.

Как отметили в Правительстве, строительство многопрофильной больницы на 300 коек также идет ускоренными темпами. На реализацию проекта выделено 34,9 млрд теңге. В составе комплекса — поликлиника, операционные и реанимационные блоки, центры химио- и радиотерапии, физиотерапия, пансионат и административные помещения.

При осмотре объектов Нурлыбек Налибаев поручил подрядчикам строго соблюдать сроки и качество строительства:

— Как известно, при поддержке Президента в регионе реализуются масштабные проекты в сфере здравоохранения. Цель — сделать медицинские услуги доступными для населения. Эти объекты находятся под особым вниманием Главы государства, а каждый этап строительства контролируется Правительством. Здания должны быть сданы в срок и соответствовать всем требованиям, чтобы предоставляемые услуги были безупречными, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в области Ұлытау реализуют 58 инвестиционных проектов до 2029 года.