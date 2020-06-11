Налетчиков на АЗС задержал «по горячим следам» полковник полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Около двух часов ночи на кассира автозаправочной станции у села Соколовка Кызылжарского района напали двое мужчин в медицинских масках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Один из налетчиков, приставив канцелярский нож, потребовал деньги. 47-летняя сельчанка оказала злоумышленникам активное сопротивление, вырвалась и убежала на соседнюю газозаправочную станцию, откуда сообщила о случившемся в полицию. Преступники убежали, забрав деньги из кассы – более 270 тысяч тенге.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, к раскрытию преступления подключились и оперативники из областного Департамента полиции.

В первую очередь, в поле зрения попали мужчины на авто, которая была замечена вблизи АЗС в момент совершения разбоя. После проведения проверки, подозрения не подтвердились. Около 4.30 часов на трассе вблизи села внимание начальника управления криминальной полиции ДП СКО Петра Климова привлекли двое мужчин, пешком направлявшихся в сторону областного центра. Полковник полиции задержал их, усадил в машину и привез к месту совершения преступления для проверки причастности к разбойному нападению. В рюкзаке у задержанных были обнаружены похищенные деньги.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК «Разбой», которая предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет. Задержанные 1991 года рождения водворены в изолятор временного содержания Кызылжарского РОП.

Владельцу АЗС будет направлено представление об улучшении условий для безопасного осуществления деятельности.





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