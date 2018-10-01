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Налетчики на продуктовые магазины задержаны в Алматы

19 Октября 2018 17:20 177
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Налетчики на продуктовые магазины задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана преступная группа из молодых уроженцев Алматинской области, которые обокрали 10 объектов, в том числе - детский сад, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Молодые люди возрасте от 18 до 20 лет занимались налетами на продуктовые магазины, а также совершали кражи. На данном этапе доказаны 10 преступных эпизодов.

«Как правило, у каждого была своя роль - один заходил в магазин и разведывал обстановку, пока подельники дожидались его в машине. Водитель злоумышленников брал авто у ничего не подозревающего отца.

Когда момент был подходящим, парни забегали в медицинских масках, угрожая дубинками и игрушечным пистолетом, требовали кассу. Не брезговали товарами, забирали сигареты, алкоголь, конфеты. В производстве имеется факт тайного хищения, когда путем отжима окна, они проникли в детский сад и украли два телевизора. Свои преступные действия банда реализовывала исключительно в вечернее и ночное время», - рассказал начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы Есен Искаков.

Он отметил, что на данный момент все участники группы задержаны и дают показания. Проводятся следственные действия, проверяется причастность злоумышленников к другим аналогичным преступлениям.

«Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества», - подытожил подполковник Искаков.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Асель Асанова

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