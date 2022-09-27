Налажен системный и конструктивный диалог между Правительством и бизнесом – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный проект по развитию предпринимательства сфокусирован на качественном развитии малого бизнеса и укреплении среднего бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной целью является повышение занятости населения и предоставление равных условий для субъектов предпринимательства. Для этого государством создаются прозрачные и понятные правила для ведения бизнеса», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что Правительством совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проводится масштабная работа по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

Принимаются комплексные меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в государственном контроле в целях исключения человеческого фактора.

«В целом, реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства. Также на заседаниях Совета отечественных предпринимателей в Правительстве рассматриваются вопросы бизнеса по транспортной, энергетической отрасли, агропромышленному комплексу, а также улучшения делового и инвестиционного климата и другие вопросы. Таким образом, на сегодня налажен системный и конструктивный диалог между Правительством и бизнесом», - добавил Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz







