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Налагать штраф за превышение скорости в зависимости от ее величины намерены в РК

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 14:10
Налагать штраф за превышение скорости в зависимости от ее величины намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внести изменения в порядок наказания водителей за превышение скорости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство юстиции разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и разместило его на портале «Открытые НПА».

В частности, изменения и дополнения внесены в статью 592 «Превышение установленной скорости движения».

Так, в документе за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 80 километров в час предусмотрен штраф в 20 МРП (69 000 тенге).

А за превышение скорости движения на величину от 80 и более км/час грозит штраф в 40 МРП (138 000 тенге).

За повторное превышение скорости от 80 км/ч и более в течение года придется выплатить штраф в размере 60 МРП (207 000 тенге).


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