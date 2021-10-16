Наладить жёсткий контроль за качеством дизтоплива поручил министр энергетики

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Находясь в Атырау, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поручил наладить жёсткий контроль за качеством реализуемого на заправочных станциях дизельного топлива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с нефтепереработчиками глава ведомства акцентировал внимание на вопросах качества дизельного топлива, реализуемого на АЗС. Оно в последнее время вызывает нарекания потребителей. Контроль качества дизельного топлива на НПЗ происходит через выдачу пастора на партию при отгрузке, что сопровождается отбором «арбитражных» проб. Образец каждой партии сохраняется на НПЗ и, в случае предъявления претензий, служит подтверждением качества всей партии.



«После того, как дизельное топливо отгружено с НПЗ, оно поступает на нефтебазы и далее - на АЗС. Контроль качества топлива на нефтебазах и АЗС находится в зоне ответственности оптовых и розничных реализаторов топлива. Если в процессе хранения на нефтебазах качество дизельного топлива не соблюдается или происходит смешение с другим продуктом, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Прошу «КазМунайГаз» внести предложения по жёсткой системе контроля качества горюче-смазочных материалов по всей цепочке поставок: от НПЗ до АЗС», - дал поручение министр.

Ранее сообщалось, сколько дизельного топлива вырабатывается в Казахстане и о причинах остановки и сроках пуска Павлодарского НПЗ.







