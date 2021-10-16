РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:01, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Наладить жёсткий контроль за качеством дизтоплива поручил министр энергетики

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Находясь в Атырау, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поручил наладить жёсткий контроль за качеством реализуемого на заправочных станциях дизельного топлива, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с нефтепереработчиками глава ведомства акцентировал внимание на вопросах качества дизельного топлива, реализуемого на АЗС. Оно в последнее время вызывает нарекания потребителей. Контроль качества дизельного топлива на НПЗ происходит через выдачу пастора на партию при отгрузке, что сопровождается отбором «арбитражных» проб. Образец каждой партии сохраняется на НПЗ и, в случае предъявления претензий, служит подтверждением качества всей партии.

    «После того, как дизельное топливо отгружено с НПЗ, оно поступает на нефтебазы и далее - на АЗС. Контроль качества топлива на нефтебазах и АЗС находится в зоне ответственности оптовых и розничных реализаторов топлива. Если в процессе хранения на нефтебазах качество дизельного топлива не соблюдается или происходит смешение с другим продуктом, этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Прошу «КазМунайГаз» внести предложения по жёсткой системе контроля качества горюче-смазочных материалов по всей цепочке поставок: от НПЗ до АЗС», - дал поручение министр.

    Ранее сообщалось, сколько дизельного топлива вырабатывается в Казахстане и о причинах остановки и сроках пуска Павлодарского НПЗ.




    Теги:
    Атырауская область Правительство РК Энергетика Главная Нефть Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!