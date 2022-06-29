29 Июня 2022 15:49

Наладить выпуск электрощитового оборудования планируют в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поделился планами по выпуску электрощитового оборудования в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой пресс-конференции я уже рассказывал о запуске электротехнического завода. Сейчас новое предприятие набирает обороты. На этот год в планах выпустить 4 тыс. трансформаторов с дальнейшим наращиванием до 13 тыс. в год. До конца года количество работников доведут до 200, в последующем до 350. Кроме того, инвестор собирается построить еще один завод по выпуску электрощитового оборудования с привлечением порядка 7 млрд тенге инвестиций», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в данный момент ведется наполнение специальной экономической зоны «Кызылжар». По его словам, в этом году приступят к реализации нового проекта по производству легких стальных тонкостенных конструкций, завода по производству ДСП.

«В целом, в промышленности общая тенденция положительная. За пять лет валовый объем промышленности вырос в 1,8 раза, с 198 млрд тенге до 365 млрд тенге. В 2022 году доведем до 410 млрд тенге», - заключил аким.