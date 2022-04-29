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Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Апреля 2022, 10:19
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Также в ближайшие годы планируется расширить модельный ряд автомобилей, собираемых в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дальнейшего развития машиностроения. С докладами выступили вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, генеральный директор АО «Казэнергокабель» Владимир Бобров и президент АО «Локомотив құрастыру зауыты» Марат Тлеубаев.

В сфере машиностроения функционируют около трех тысяч предприятий, заняты 115 тысяч человек. В общем объеме производства обрабатывающей промышленности (16,8 трлн тенге) машиностроение занимает 14%.

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Одним из наиболее крупных секторов отрасли является автомобилестроение – 33,1%. В ближайшие годы планируется расширить модельный ряд автомобилей, собираемых в стране, а также наладить производство автокомпонентов (бамперы, сиденья, автомобильные стекла, пластиковые детали, шины и т.д.). В ходе совещания озвучены проблемные вопросы отрасли. На сегодняшний день в Казахстане отсутствуют аккредитованные лаборатории в сферах ж/д и электротехнического машиностроения, требуется разработка национального стандарта по кабельно-проводниковой продукции.

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Кроме того, в сфере выпуска сельхозтехники необходимо наладить кооперацию между предприятиями для создания полной цепочки производства, а по закупкам недропользователей нужно принять меры для увеличения внутристрановой ценности. Отрасль в целом имеет значительный потенциал роста за счет импортозамещения, в связи с чем в рамках соответствующей программы намечена реализация более 20 проектов. В качестве дополнительных мер развития машиностроения планируется провести работу по созданию базовых производств (снижение импорта стали) и обеспечению действующих предприятий сырьем.

Также в планах расширить финансирование Фонда развития промышленности. Премьер-Министр РК поручил проработать все озвученные предложения, чтобы в сжатые сроки по каждому вопросу выработать необходимые решения.

«Машиностроение является динамично развивающимся сектором экономики. Потенциал огромный и в части импортозамещения, и в части экспорта, особенно на региональные рынки. В этой связи мы должны поддержать динамичное развитие этой отрасли и реализовать необходимые меры поддержки», — сказал Алихан Смаилов.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Промышленность   Транспорт   Алихан Смаилов  
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