Наладить дорожное движение на одной из улиц Нур-Султана обещают в течение года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате Нур-Султана ответили на жалобы жителей из-за небезопасной организации дорожного движения по улице К. Мухамедханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горожане в своих обращениях просят установить светофор, разгрузить улицу К. Мухамедханова, либо направлять регулировщика, где постоянно создаются дорожные заторы в часы пик.

В пресс-службе городского акимата сообщили, что на пересечении с проспектом Туран светофорные объекты входят в состав действующей интеллектуальной транспортной системы (ITS). Решение по приоритетности пересекающихся направлений принимается автоматически через датчики определения интенсивности движения транспортного потока. Кроме того, по информации пресс-службы, в районе жилых комплексов BI City Tokyo и Manhattan планируется установить светофорный объект до конца года.

Также жители жалуются на небезопасность для пассажиров автобусов. Их высаживают на небольшой участок земли прямо на пересечении трех улиц. Там имеется автобусный знак, но специальной площадки для остановки нет.

«Остановочные пункты «ЖК Памир» по ул. Айтматова (в оба направления) и ЖК «Сеул» включены в адресную программу по обустройству остановочного пункта павильоном ожидания ветрозащитного типа, реализация намечена на 2022-2023 годы», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

При этом все эти недочеты дорожного движения невозможно отследить, так как не установлены камеры видеонаблюдения «Сергек».

«На сегодняшний день все аппаратно-программные комплексы «Сергек» в рамках проекта установлены. В случае расширения и финансирования проекта при согласовании с департаментом полиции города Нур-Султана по данному адресу будет осуществлена дополнительная установка АПК «Сергек», - добавили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.