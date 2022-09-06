Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Накоплены запасы угля в достаточном количестве - глава МИИР РК

Автор:  
Серик Сабеков
6 Сентября 2022, 12:07
Накоплены запасы угля в достаточном количестве - глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития еженедельно проводится мониторинг по обеспеченности углем населения и коммунально-бытового сектора. Об этом заявил на заседании Правительства глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным угледобывающими компаниями за январь-июль 2022 года добыто 66,4 млн тонн угля (без учета угольного концентрата), что составляет 106% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Министр сообщил, что по оперативным данным за отчетный период отгрузка угля на внутренний рынок страны составила:

- на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено порядка 4,5 млн тонн;

- энергопроизводящим предприятиям 35 млн тонн;

- промышленным предприятиям 4,2 млн тонн;

- экспорт составляет 19 млн тонн.

В разрезе крупных угольных компаний наблюдается рост добычи на разрезах «Шубарколь Комир» (доля 10,5%), «Восточный» (доля 14,8%), «Майкубен-Вест» (доля 3,9%) и «Каражыра» (доля 7,3%).

«В целом, во всех регионах накоплены запасы угля в достаточном количестве. Парк железнодорожного транспорта обеспечивает перевозку угля в полном объеме», - заверил Каирбек Ускенбаев.



Правительство РК   МИИР РК   Уголь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану