15 Июня 2022 19:35

Накопление российских рублей наблюдается в казахстанских банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Национальный банк Казахстана сообщил о разработке проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Республики Казахстан.

Проектом предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

С полным текстом проекта можно ознакомиться на официальном интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте Нацбанка.