Накопительное страхование жизни планируют субсидировать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова поделилась планами по повышению прозрачности компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для выхода компаний на фондовый рынок системной мерой является повышение прозрачности компаний и качества корпоративного управления. С этой целью будет совместно с Правительством в текущем году будет подготовлен Национальный кодекс корпоративного управления», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

По ее словам, для развития страхового рынка будет принят пакет законодательных мер по субсидированию накопительного страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы.

«Также планируется вывести отдельные операции отрасли «общее страхование» из-под режима ПОДФТ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма)», - заключила М. Абылкасымова.