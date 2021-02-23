РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:54, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Накопительное страхование жизни планируют субсидировать в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова поделилась планами по повышению прозрачности компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для выхода компаний на фондовый рынок системной мерой является повышение прозрачности компаний и качества корпоративного управления. С этой целью будет совместно с Правительством в текущем году будет подготовлен Национальный кодекс корпоративного управления», - сказала Мадина Абылкасымова на заседании Правительства.

    По ее словам, для развития страхового рынка будет принят пакет законодательных мер по субсидированию накопительного страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы.

    «Также планируется вывести отдельные операции отрасли «общее страхование» из-под режима ПОДФТ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма)», - заключила М. Абылкасымова.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:39
    Женщина, косившая газон в аэропорту, погибла из-за удара крылом самолета
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!